# Locuitorii străzii Nicolae Titulescu, din buricul târgului, vor înainta Tribunalului de la Haga o petiție prin care, cu ultimele speranțe, vor încerca să facă dreptate și să determine autoritățile din Zalău să trimită și pe această stradă echipele dotate cu mături, de la societatea aflată în subordine. „Nu mai avem ce face. Am încercat toate metodele posibile: am reclamat, am sesizat, scris pe bilețel la biserică, am așteptat ani la rând să vedem dacă apare, în sfârșit, vreun angajat care să curețe strada măcar o dată pe lună. Au trecut anii și nimeni, nimic. Vom merge la Drepturile Omului, ce să facem, dacă aici nu ne mai ascultă nimeni”, i-a șoptit zvonărașului, mai în glumă, mai în serios, un locatar al străzii pe care autoritățile par că o urăsc. Nu se cunoaște motivul pentru care, cam de prin 1998, pe această stradă nu a mai fost văzut picior de om de la curățenia municipiului. Fenomenul a stârnit curiozitatea unor cercetători care vor să afle acum dacă nu cumva sub această stradă se produce vreun fenomen straniu care îndepărtează oamenii dotați cu mături, iar autorităților le dă o amnezie profundă.

# Totul a amuțit pe șantierele micului Zalău. Dacă înainte de alegerile locale și cele parlamentare s-a mai mișcat ceva, acum peste tot e liniște și pace. La început a fost pandemia, din cauza căreia nu s-a putut munci, acum vin Sărbătorile de iarnă, apoi dezghețul urmat de ploile de primăvara. Până în 2024 mai este mult! De-om trăi, om vedea! Dormiți liniștiți, peste patru ani veți fi căutați din nou cu albume foto și kilograme de pliante prin cutiile poștale. Doamne-ajută!