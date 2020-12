Cum își bat joc unii zălăuani de oraș și de angajații de la salubritate

Pentru unii cetățeni, nicio măsură – fie de sprijin ori sancțiune – nu are efect atunci când vine vorba despre eradicarea nesimțirii. Campanile pe care societatea de salubritate Brantner Enviornment Sălaj le desfășoară de mai multe ori pe an în județ, pentru colectarea mobilei, nu reușesc să pună capăt unui fenomen care ne face viața grea și ne aruncă, fără drept de apel, în rândul orașelor murdare și neîngrijite. Cotidianul Magazin Sălăjean a promovat, prin articole, editoriale, dar și anunțuri, toate aceste campanii și a atras atenția autorităților asupra acestui fenomen care face parte din realitatea de fiecare zi a municipiului aruncatul gunoiului la întâmplare, fără nicio urmă de grijă ori responsabilitate, chiar sub ferestrele locatarilor de la blocuri.

Nicio administrație dintre cele care au fost la conducerea municipiului în ultimii 30 de ani nu a reușit, pentru că nu a dorit și nu a depus toate eforturile, să pună capăt acestui fenomen, iar din această cauză, municipiul Zalău a devenit cea mai murdară reședință de județ din centrul și nord-vestul țării. Nici amenzile care s-au dat așa cum știm, nici noile sisteme de supraveghere prin camere video, nici paza, la propriu, efectuată de polițiștii locali, nu au reușit să pună capăt acestui fenomen care, de departe, este cel mai urât și dăunător dintre toate câte există într-o comunitate: aruncarea iresponsabilă a deșeurilor. Ultimul exemplu a fost oferit de un cetățean, luni, exact în ziua în care în Zalău se desfășura campania de colectare gratuită a mobilei vechi, campanie efectuată de societatea de salubritate Brantner, pe cheltuiala companiei. Campania de colectare a fost anunțată de presa județeană, dar și de companie, prin anunțuri care înștiințau cetățenii despre colectarea gratuită a mobilei vechi. Cotidianul Magazin Sălăjean a promovat de trei ori această campanie, prin articole, astfel încât cetățenii să știe că luni, 7 decembrie, pot arunca gratuit la un centru situat lângă fosta Uzină electrică, toată mobila de care nu mai au nevoie, indiferent de cantitate sau dimensiuni.

Au mai putut fi aruncate gratuit covoare și orice alte obiecte mari de decorațiuni, altele decât cele electrocasnice, acestea din urmă făcând obiectul altor campanii. Imaginea alăturată ce a fost surprinsă luni, pe strada Torentului, nu reprezintă o situație singulară. Aproape zilnic, în municipiu, angajații societății Brantner ridică de la centrele de colectare a deșeurilor din municipiu fotolii, canapele defecte, saci de sute de kilograme de perete spart, bucăți de acoperiș și burlane, sobe, sute de kilograme de faianță spartă și alte deșeuri voluminoase a căror depozitare la gunoiul din fața blocurilor este strict interzisă și sancționată, teoretic cel puțin, cu amenzi uriașe. În contractul semnat cu municipalitatea, societatea de salubritate Brantner nu are obligația de a ridica aceste obiecte, iar Primăria Zalău nu plătește această societate pentru aceste servicii suplimentare pe care angajații le fac benevol. Nu sunt puțini lucrătorii care au ajuns în spital cu afecțiuni musculo-scheletice grave, ridicând zilnic aceste deșeuri, deși nu erau obligați să o facă. Contactat, directorul societății Brantner Sălaj, Andrei Frățilă, ne-a spus că situația se repetă de mult timp și că este fără cuvinte.

„Dacă nici când facem aceste campanii, fenomenul acesta nu dispare, măcar pentru o săptămână sau o zi, nu dispare, nu mai am ce să mai adaug. Este păcat pentru că din cauza unor cetățeni, suferă cei civilizați, care au grijă de locul în care trăiesc. Din păcate, și angajații noștri sunt mereu sub riscul de a se îmbolnăvi, pentru că aruncatul mobilei și a deșeurilor din construcții, la gunoiul din fața blocului. Se pare că a devenit un obicei pentru tot mai mulți. Despre celelalte feluri de deșeuri comune, aruncate direct pe jos, sub formă de morman, ce pot să mai spun? Pubelele sunt aproape goale, dar gunoiul este cât un munte, pe jos! Ce mai poate fi adăugat în această situație? Angajații noștri strâng de fiecare dată, mătură, lasă locul perfect curat. Însă ce folos dacă, la doar câteva zeci de minute, grămada de pe jos începe din nou să se formeze? iar mulți dintre cetățeni cred că tot noi suntem de vină”, a spus, la solicitarea Magazin Sălăjean, directorul Andrei Frățilă.

Întrebări care rămân mereu fără răspuns și o situație pe care o întâlnim, din păcate, în tot mai multe cartiere sau zone din municipiu ori din alte localități ale județului. O problemă de sănătate publică pe care autoritățile trebuie să o pună de urgență în discuție, pe masa consilierilor locali. Măcar din acest punct de vedere, al salubrității, dacă din celălalt punct de vedere, al frumuseții orașului și gradului de civilizație, se pare că nimeni din administrație nu mai este interesat.