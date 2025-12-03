Locotenentul Dan-Olimpiu Pășcuță, onorat cu „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.

Cu prilejul aniversării Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne, locotenentul Dan–Olimpiu Pășcuță din cadrul Jandarmeriei Sălaj a fost onorat, în data de 3 decembrie, cu „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.

Distincția reprezintă o recunoaștere a rezultatelor sale, ce au contribuit la creșterea prestigiului Jandarmeriei Române și al Ministerului Afacerilor Interne.

Locotenentul Dan–Olimpiu Pășcuță s-a remarcat prin profesionalism, dedicare și implicare constantă în activitățile desfășurate. De asemenea, el a demonstrat un înalt spirit de răspundere și devotament față de misiunile încredințate de-a lungul carierei sale.

„Felicitări colegului nostru pentru această realizare deosebită și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.