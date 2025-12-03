Cehu Silvaniei are campion european

Campionatul European de Powerlifting Clasic – Tineret U23, desfășurat la Druskininkai, în Lituania, a adus la start pe campionul și recordmanul național la categoria 66 kg, Denis Kozma, din Cehu Silvaniei. După rezultatele deosebite avute la campionatele europene și mondiale de Powerlifting, a venit pentru Denis și performanța la stilul Clasic. A reușit o performanță de excepție, câștigând medalia de aur la genuflexiuni, cu 230 kg. A urmat proba de împins din culcat, unde a reușit performanța de 140 kg ridicate, ocupând locul 4, la egalitate de puncte cu ocupantul locului 3, el fiind mai greu cu câteva zeci de grame. Sportivul este antrenat de Olimpiu Făt.

M. S.