Tot mai multe sălăjence cu vârsta de peste 35 de ani devin mame

Numărul sălăjencelor care devin mame la vârsta de peste 35 de ani este în creștere și în Sălaj. Este un fenomen, susțin medicii potrivit cărora, tot mai mulți tineri se căsătoresc după vârsta de 30 de ani și dau naștere unui copil după 35 sau chiar în jurul vârstei de 40 de ani. Riscurile sunt mari, iar monitorizarea trebuie să fie atentă, pentru prevenirea unor eventuale complicații care pot pune în pericol sănătatea nou-născuților. „Mulți tineri sutn preocupați de latura profesională, de împlinirea stării materiale și aleg să devină părinți târziu, uneori prea târziu, din păcate”, a declarat medicul ginecolog Teodora Gozman pentru redacția cotidianului nostru. Acest fenomen este prezent mai ales în mediul urban. Din nefericire, în creștere este și numărul mamelor minore. Anul trecut, în Sălaj au fost înregistrate peste o sută de astfel de cazuri.

