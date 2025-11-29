Zălăuanii i-au spulberat pe sătmăreni

SCM Zalău s-a impus sâmbătă în deplasare la SC Olimpia Satu Mare, într-un joc din cadrul etapei a 15 a Ligii 3, Seria 8 la fotbal. Zălăuanii au câștigat cu 5-2 în fața echipei din Satu Mare prin golurile marcate de Brîncoveanu (min. 3), Danale (min. 9), Florin Pop (min. 19), Llullaku (min. 24) și Sergiu Pop (min. 45).
Pentru SCM urmează derby-ul cu Baia Mare, partidă programată vineri, 5 decembrie, la Zalău.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei 1 – 4
CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj 0 – 1
Lotus Băile Felix – Arieșul Turda 3 – 0
Unirea Dej – Bihorul Beiuș 3 – 2
Viitorul Cluj – Unirea Tășnad 1 – 2
foto: SCM Zalău
M. S.