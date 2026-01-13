Cultura prinde și mai multă viață în rândul elevilor zălăuani

De Ziua Culturii Naționale, Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău își deschide porțile nu doar pentru vizite, ci și pentru întâlniri cu patrimoniul, material și imaterial, în rândul elevilor ciclului gimnazial din municipiul Zalău.

Timp de mai multe zile, copiii participă la activitatea „Oameni și locuri de poveste”, un joc al descoperirii, al curiozității și al bucuriei de a învăța altfel.

Prin provocări creative, elevii sunt invitați să recunoască personalități ale culturii și clădiri de patrimoniu, să caute indicii-surpriză și să lege povești, imagini și sensuri.

În partea finală a activității, copiii devin actori, desenatori și povestitori. Elevii care vor trece pragul activităților vor mima, desena sau explica termeni-cheie pentru a descoperi cuvintele lipsă dintr-o poezie mai puțin cunoscută a unui poet celebru.

Vers cu vers, poezia se reconstruiește, iar cultura devine experiență trăită, nu doar lecție învățată.

„Prin aceste activități, muzeul își asumă rolul de spațiu al dialogului dintre generații, în care patrimoniul este transmis mai departe prin joacă, emoție și descoperire. Pentru că Ziua Culturii nu se celebrează într-o singură zi, ci se construiește, pas cu pas, în mintea și sufletul celor mai tineri dintre noi”, transmit reprezentanții instituției sălăjene.