Explozie într-un bloc din Zalău. Zece persoane au primit îngrijiri medicale

În urma unei explozii provocate de o butelie a izbucnit un incendiu într-un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, în apropiere de Școala Gimnazială ,,Iuliu Maniu”. Evenimentul a avut loc în această după-amiază. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, evacuarea locatarilor din imobil, constituirea binomului de căutare-salvare și asigurarea zonei. În urma evenimentului, o victimă, bărbat, a suferit arsuri și a fost preluată de echipajul de terapie intensivă mobilă. Totodată, la fața locului, încă nouă persoane au primit îngrijiri medicale. Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Incendiul a fost lichidat, iar în aceste momente se acționează pentru ventilarea spațiilor aferente.

Fotografie din arhivă