Sălajul acum o sută de ani (XLVII)

* Asociația Femeilor Maghiare din Sălaj organizează, la hotelul Ridval din Zălau, un reușit carnaval. Premiile pentru cele mai frumoase costume au fost câștigate de Torok Gilda, Mari Bartha, Boszi Puskas și Rozi Barra.

* Judecătoria Zalău îl execută silit pe avocatul Boloni Zoltan. Doar că avocatul nu are pe numele lui mai nimic.

* Acoperișul bisericii din Bilghez stă să cadă. Din fericire s-au găsit repede bani, organizându-se licitație pentru lucrări.

* Învățătorul Ioan Mateiu din Agrij are din nou un comportament inadecvat. Primește un ultim avertisment.

* Ioan Nechifor, învățător din Biușa, este trimis în judecată pentru fals în acte.

* Ofițerii în rezervă trebuie să își exprime disponibilitatea la Cercul Județean de Recrutare. Ce ce nu o vor face, vor fi trimiși la închisoare de la 15 zile la 2 luni.

* Școlile ce au teren agricol în proprietate, pot să îl dea în arendă. Doar în urma unui licitații organizate de primărie, menționează prefectul Pavel.

Daniel Mureșan