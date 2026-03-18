Aproape 600 de posturi urmează să fie reduse în administrația sălăjeană

Instituția Prefectului Sălaj a transmis către primării, în termenul legal prevăzut de OUG nr. 7/2026, adresele privind numărul maxim de posturi aferent anului 2026, în contextul procesului de reformă administrativă. La nivelul județului Sălaj, numărul total de posturi aprobate pentru acest an este de 1.362, comparativ cu 1.943 de posturi aprobate în anul 2025, ceea ce reprezintă o reducere de 581 de posturi, respectiv 29,9%. Situația pe categorii de unități administrativ-teritoriale:

Consiliul Județean Sălaj:

2025: 279 posturi

2026: 195 posturi

reducere de aproximativ 30,1%

Orașe:

2025: 665 posturi

2026: 466 posturi

reducere de aproximativ 29,9%

Comune:

2025: 996 posturi

2026: 701 posturi

reducere de aproximativ 29,6%

Pentru a ajunge la numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2026, se pot face reduceri atât din cadrul posturilor vacante, cât și cele ocupate, dar și din cadrul posturilor aferente altor structuri prevăzute de legislația în vigoare, respectiv:

– serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

– poliția locală

– paza obiectivelor de interes județean

– posturi pentru implementarea proiectelor

– posturi necesare deservirii microbuzelor și autobuzelor școlare

– posturi aferente perioadei de post-implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Măsurile adoptate se înscriu în procesul de optimizare a structurilor administrative și eficientizare a cheltuielilor publice, în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare. Instituția Prefectului – Județul Sălaj va continua să asigure monitorizarea și aplicarea unitară a prevederilor legale, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale.