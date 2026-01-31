Au dispărut doi minori șimleuani

La data de 30 ianuarie, în jurul orei, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați cu privire la faptul că LINGURAR SERGIU ALBERTO, de 14 ani și LINGURAR EMANUEL, de 13 ani, au plecat în mod voluntar de la un complex de servicii sociale din Șimleu Silvaniei, iar până în prezent nu s-au întors.

Semnalmente LINGURAR EMANUEL: înălțime 1,50 m, constituție atletică, ochii verzi, păr blond. La momentul plecării era îmbrăcat cu o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare albastră și pantofi sport de culoare neagră.

Semnalmente LINGURAR SERGIU ALBERTO: înălțime 1,65 m, constituție atletică, ochii căprui, părul negru. La momentul plecării era îmbrăcat cu o geacă de culoare albastră, pantaloni de culoare albastră și pantofi sport de culoare neagră.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la minori sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

M. S.