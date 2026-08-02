Imagine virală, informații false: reacția IGSU

O fotografie care surprinde mai mulți pompieri odihnindu-se pe asfalt, după o intervenție solicitantă, a reapărut în ultimele zile în mediul online și este însoțită de informații care, potrivit autorităților, nu corespund cu realitatea. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au transmis că imaginea este cunoscută încă de anul trecut, însă precizează că instituția nu confirmă informațiile asociate fotografiei.

Potrivit IGSU, pompierii surprinși în imagine nu fac parte din modulul național pre-poziționat în Grecia, așa cum se afirmă în unele distribuiri din mediul online. Autoritățile atrag atenția asupra importanței verificării informațiilor înainte de distribuirea acestora și recomandă publicului să urmărească exclusiv comunicările publicate prin canalele oficiale, pentru a evita răspândirea unor informații false sau scoase din context. Totodată, reprezentanții instituției au mulțumit cetățenilor pentru încrederea și sprijinul acordat pompierilor români, subliniind că aceștia își desfășoară misiunile atât în țară, cât și în afara granițelor, în condiții adesea dificile.