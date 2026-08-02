Cod portocaliu de caniculă în Sălaj

Județul Sălaj se află sub cod portocaliu de caniculă până luni, 3 august, ora 10, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime vor ajunge la 35–38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că senzația de căldură va fi și mai puternică. De asemenea, sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi care vor rămâne ridicate și pe timpul nopții.

În vestul țării, județele Satu Mare, Bihor și Arad se află sub cod roșu de caniculă, unde temperaturile vor atinge valori de 37–40 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind estimate în Bihor și Arad. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze efortul fizic în aer liber.