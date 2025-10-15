Tenisul juvenil zălăuan confirmă din nou

În perioada 11-13 octombrie, la Baza de tenis a Primăriei Municipiului Zalău, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Cupei SCM Zalău, competiție din cadrul FRT și destinată categoriilor de vârstă 10, 12 și 14 ani, atât băieți, cât și fete.
Evenimentul a reunit 56 de sportivi din județele Sălaj, Hunedoara, Suceava, Alba, Sibiu, Bihor, Cluj, Satu Mare și Bistrița, oferind un weekend plin de energie, fair-play și pasiune pentru tenis!
Clubul zălăuan a fost reprezentat de patru sportivi:
– Marchiș Rareș – locul 4, categoria 10 ani,
– Irina Tămășan – categoria 10 ani,
– Rania Pop – locul 2 la simplu și locul 1 la dublu, categoria 14 ani,
– Ienciu Ștefan – locul 2 la dublu la categoria 14 ani.
M. S.