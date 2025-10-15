Testările antidrog în instituțiile publice: cum se poziționează parlamentarii sălăjeni?

În fața unei crize care devine tot mai vizibilă și mai adâncă, România se confruntă cu o creștere alarmantă a consumului de substanțe psihoactive, atât în rândul tinerilor, cât și în tot mai multe segmente ale societății. În acest context, Forumul Național Antidrog a lansat o petiție publică prin care solicită implementarea obligativității testării antidrog în instituțiile publice din întreaga țară.

Obiectivele acestei inițiative vizează nu doar creșterea responsabilității instituționale, ci și o delimitare clară față de toleranța care a permis, în timp, o atenție insuficientă asupra consumului de substanțe ilegale.

Potrivit inițiatorilor, testările ar urma să vizeze toți funcționarii publici, de la cadre didactice și angajați ai sistemului sanitar, până la forțele de ordine. Aceștia lansează un apel public către parlamentarii României, reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului de Interne și către alte autorități competente, în vederea reducerii consumului și promovării unei culturi a responsabilității în societate.

Implementarea acestor testări ar putea deveni realitate prin adoptarea unui cadru legislativ coerent, care să permită nu doar modificarea legislației actuale privind testarea antidrog și prevenirea consumului, ci și promovarea, prin educație și campanii vizibile, a unei culturi a responsabilității civice.

Parlamentarii sălăjeni: pro sau contra testărilor?

Sălăjenii sunt reprezentați în actuala legislatură de patru deputați și doi senatori. Având posibilitatea de a înainta proiecte, de a le dezbate și de a susține inițiative, printre care și o astfel de măsură la nivel instituțional, aceștia au fost contactați pentru solicitarea unui punct de vedere privind acest fenomen și implementarea inițiativei.

Au fost contactați deputații Ionel Ciunt, Lucian Bode, Lucian Mușat și Dénes Seres, precum și senatorii Ciprian Pintea și Liviu Fodoca.

Până la această oră, au răspuns doar deputatul Lucian Mușat și senatorul Ciprian Pintea, care și-au exprimat deschiderea față de o astfel de inițiativă. Ambii consideră că introducerea testărilor antidrog ar contribui la creșterea siguranței publice, la descurajarea consumului de droguri și la consolidarea responsabilității instituționale. Întrebați dacă ar susține un cadru legislativ în acest sens, cei doi demnitari s-au declarat favorabili și chiar deschiși să propună o inițiativă dacă ar exista sprijin politic și public.

De asemenea, a fost contactat și senatorul Liviu Fodoca. La data de 14 octombrie, acesta nu a putut oferi un punct de vedere. O zi mai târziu, în 15 octombrie, a fost apelat din nou și a declarat că nu poate să se pronunțe asupra acestui subiect și că o va face doar în cadrul unei întâlniri la Zalău. Senatorul a invocat o ședință în desfășurare la momentul apelului, precizând că nu dorește să ofere un punct de vedere „pe repede înainte”, ci într-un cadru oficial, față în față.

Pentru sălăjenii care susțin acest demers, pot oferi semnătura pe adresa: https://forumulnationalantidrog.ro.