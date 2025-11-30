Liceul „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei, premiat cu o mașină VW Golf 6 pentru pregătirea elevilor în meseria de mecanic auto

În urma rezultatelor deosebite și consecutive obținute la concursul Young Car Mechanic, edițiile 2023–2025 de către elevii Szabo Attila și Adam Alexandru, organizat de Inter Cars România, cel mai mare distribuitor de piese pentru autovehicule din Europa Centrală și de Est, Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei, actuala structură a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, a fost premiat în cadrul galei din data de 27 noiembrie 2025 cu un autoturism VW Golf 6. La eveniment au fost prezenți din partea liceului, director prof. Alina Brăban și profesorul Ioan Chiș , care au avut parte de o surpriză deosebită în momentul în care le-au fost înmânate cheile autoturismului. Mașina va fi folosită în activitatea didactică, pentru pregătirea elevilor în meseria de mecanic auto. Profesorii care au pregătit elevii la edițiile anterioare și au obținut rezultate remarcabile sunt prof. Pocola Teodor și Chiș Ioan Florin. Mulțumim echipei Inter Cars România pentru susținere și pentru investiția în educația tehnică!

