Rapidul a venit la Zalău pe linie electrificată

În etapa a IX-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut în prologul etapei, marți, pe teren propriu, cu Rapid București, cu scorul de 23 – 33 (11 – 16). Pentru zălăuance au marcat: Alexia Niță 4 goluri, Ciubotaru 1, Sava 1, Orsivschi 4, Verdes 2, Jlezi 4, Aya 3, Iordache 2 si Bălăceanu 2. Sezonul acesta este unul de coșmar pentru sălăjence, acestea având o singură victorie (cu ultima clasată) și nu mai puțin de opt înfrângeri.
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 2 puncte.
M. S.