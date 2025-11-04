Avizarea Hotărârilor AGA de către notar sau avocat nu se va adopta

În Curierul Național din 30 octombrie publicam un articol în care arătam că ,,Prin inițiativa legislativă L339/2025 pentru modificarea Legii societăților nr.31/1990, Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, depusă la Senat, parlamentarii inițiatori își doresc să pună noi sarcini și bineînțeles noi cheltuieli în spatele companiilor care au cifre de afaceri mai mari de 400.000 lei, adică undeva la 80.000 euro/an, respectiv sub 7.000 euro /lună, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a IMM-urilor vor intra sub incidența acestor prevederi”. Era vorba ca fiecare hotărâre AGA (Adunare Generală a Acționarilor) să fie avizată de un notar sau de un avocat, ceea ce presupunea costuri suplimentare pentru antreprenori, dar și o birocrație inutilă, păguboasă, de parcă nu este de ajuns că au crescut taxele și impozitele pe mediul privat, obligați, trebuie spus, de situația deficitului bugetar istoric pe care-l are România. Nu știu cum au gândit sau la ce s-au gândit inițiatorii acestei prevederi, însă este cert un lucru: nu s-au gândit la consecințele pe care le-ar putea avea asupra mediului de afaceri, asupra populației în final, pentru că orice cost suplimentar se transferă la consumator, sau poate că știu…., la interesul de breaslă, altfel este greu de înțeles cum poți propune asemenea aberații.

Din fericire, se pare că această inițiativă nu va avea izbândă, înțelepciunea din ceasul al 12-lea făcând ca această aberație să rămână în stadiul de propunere. Din ceea ce s-a aflat pe surse, PNL se opune acestei inițiative, prin conducerea sa, chiar dacă este semnată și de unii parlamentari PNL, susținut în opoziția sa și de alte partide din coaliție și nu numai, pentru că este foarte clar, companiile nu mai au cum să facă față, pe lângă măsurile fiscale adoptate an de an în ultimii 3 ani, la niște măsuri care nu fac altceva decât să pună stavilă mediului economic. Asta ne mai trebuie, ca pe lângă faptul că nu vom avea, practic, creștere economică în 2025, 1% însemnând nimic, să mai inhibăm mediul de afaceri cu birocrație inutilă! Nu mai spunem că măsura propusă nu aduce niciun beneficiu nici măcar bugetului de stat! Păi, dacă statul nu are niciun beneficiu, mediul privat așijderea, populația sub nicio formă, atunci pentru cine era propusă măsura? Cumva pentru niște profesii anume? Pot să mă gândesc la asta, nu? Oricum, este bine că s-a stopat la timp, dar cine știe ce propuneri năstrușnice mai pot apărea în viitor? Se pare că este nevoie de vigilență maximă!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro