Daniel Săuca

„Mișcarea « suveranistă », care leagă naționalismul, populismul și conspiraționismul, este principala forță din spatele dezinformării din România – concluzie a unui studiu european” (g4media.ro). Mișcarea ar include „jurnaliști și mass-media, influenceri de pe rețelele sociale, politicieni și alte personalități publice, precum personalități religioase și culturale”. Și nu doar. „Noul atac asupra unui livrator străin care a fost înjurat, agresat și amenințat pe stradă în apropierea Capitalei, scoate în evidență xenofobia și rasismul care persistă în societate. Experții atrag atenția că aceste comportamente se hrănesc din inegalități, educație deficitară și stereotipuri, iar frustrarea unor persoane privind competiția pentru locurile de muncă poate amplifica ostilitatea față de străini” (adevarul.ro). Se schimbă lumea. Se schimbă, pare-se, și România. Dacă e să dăm crezare și opiniilor de genul: „« Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55 la sută dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50 la sută care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare », a spus Remus Ștefureac, director INSCOP Research” (revista22.ro). Posibile explicații despre „noua schimbare” din România. În bine? Puțin probabil. Și pentru că actualele elite ale țării nu își doresc decât să rămână la putere, indiferent de nemulțumirile populației ori creșterea naționalismului & populismului.