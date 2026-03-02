Pugiliștii de la CSM Zalău „au făcut legea” în ring la Sibiu

Ringul de la Sibiu a fost scena unei demonstrații de forță din partea sportivilor de la CSM Zalău, prezenți la Cupa 1 Martie – Mărțișor, competiție sparing organizată de ACS Pugilistic Sibian.

Evenimentul a reunit 10 cluburi puternice din țară, oferind meciuri spectaculoase și schimburi intense. Zalăul a fost reprezentat de șase pugiliști: Kellerman Mark – 42 kg (2013), Vaszi Florin – 73 kg (2012), Pop Luis – 69 kg (2011), Tinca Alex – 65 kg (2009), Burian Mihai – 65 kg (2008), Pop Cătălin – 65 kg (2008). Elevii antrenorului Popuțea Adrian au controlat clar confruntările, demonstrând un nivel ridicat de pregătire, agresivitate sportivă și disciplină tactică. Diferența s-a văzut în ritm, forță și atitudine, iar rezultatele din ring confirmă munca depusă în sala de antrenament.

„Toți sportivii au fost superiori adversarilor, îi felicit. Am văzut ce avem de corectat și sperăm la cât mai multe medalii naționale în 2026”, a declarat antrenorul zălăuan.

Seria testelor continuă în 6 martie, la Carei, unde CSM Zalău va deplasa un lot numeros, format din 14 sportivi, pentru o nouă verificare a nivelului de pregătire.

