În aceste momente grele, suntem alături de familie și de cei apropiați, cărora le transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.



Ghiurcuța Florian a fost un membru valoros al comunității noastre, dedicat profesiei și apreciat de colegi și elevi deopotrivă. Dispariția sa lasă un gol imens în sufletele noastre.



Dumnezeu să-l odihnească în pace.



Colectivul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

Share Whatsapp Email