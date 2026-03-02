Deces

În aceste momente grele, suntem alături de familie și de cei apropiați, cărora le transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

Ghiurcuța Florian a fost un membru valoros al comunității noastre, dedicat profesiei și apreciat de colegi și elevi deopotrivă. Dispariția sa lasă un gol imens în sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

