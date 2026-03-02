Creșterea sectorului media și divertisment din România în mediul online

Sectorul media și divertisment din România avansează într-un ritm constant, iar segmentele digitale modelează o mare parte din acest progres. Publicitatea online și serviciile de streaming se extind rapid deoarece publicul petrece timp pe dispozitive conectate.

În același timp, presiunea economică și inflația influențează tiparele de cheltuieli. Publicitatea reprezintă în prezent principalul flux de venituri, iar inteligența artificială transformă modul în care conținutul este creat și livrat.

Publicitatea digitală și streamingul conduc evoluția

Publicitatea pe internet înregistrează cea mai rapidă creștere din sector. Veniturile sunt estimate să crească de la 297 milioane EUR anul trecut la 387 milioane EUR în 2029. Aceasta înseamnă o rată medie anuală de creștere de 7,5 la sută. Publicitatea video online conduce această creștere, urmată de căutările plătite și anunțurile specifice.

Marile platforme tehnologice precum Google și Meta dețin o poziție puternică. În același timp, ele se confruntă cu o supraveghere sporită în temeiul Actului privind serviciile digitale și al Actului privind piețele digitale din Uniunea Europeană. Aceste reglementări urmăresc să protejeze concurența și drepturile utilizatorilor în întreaga Europă.

Serviciile de streaming continuă, de asemenea, să se extindă. Piața OTT, care include Netflix, Disney+ și Prime Video, este așteptată să crească de la 268 milioane EUR în 2025 la 338 milioane EUR în 2029. Creșterea este de aproximativ 7% pe an. Platformele pe bază de abonament rămân dominante, în timp ce serviciile video la cerere susținute prin publicitate dețin o cotă mai redusă.

Televiziunea tradițională rămâne stabilă în această perioadă. Veniturile se situează la aproximativ 920 milioane EUR atât în 2025, cât și în 2026. Veniturile stabile din abonamente și publicitatea multicanal susțin acest nivel.

Jocurile online și pariurile digitale extind piața

Jocurile online formează un pilon solid al sectorului media digital din România. Jocurile video și e-sports sunt prognozate să crească cu 8,8% pe an. Veniturile sunt estimate să urce de la 298 milioane EUR în 2025 la 425 milioane EUR în 2029. Jocurile sociale și casual generează o mare parte din aceste venituri, iar publicitatea integrată în jocuri adaugă venituri constante.

Platformele de pariuri digitale operează, de asemenea, în cadrul acestui ecosistem online mai amplu. Un exemplu clar este 32Rosu Casino, care oferă sloturi, mese de cazino live, bingo, poker și promoții regulate care cresc implicarea jucătorilor și volumul tranzacțiilor.

Aceste platforme se bazează pe sisteme de plată securizate, analize avansate de date și tehnologie de streaming live, care se conectează direct la economia digitală mai amplă, menținând în același timp un accent puternic pe calitatea jocurilor și cererea jucătorilor. Platformele își actualizează periodic bibliotecile de jocuri astfel încât conținutul să rămână proaspăt și aliniat preferințelor utilizatorilor.

Filmul, muzica, publicațiile tipărite și digitale își mențin poziția

Industria cinematografică din România arată un progres constant. Veniturile sunt așteptate să crească de la 68 milioane EUR în 2025 la 79 milioane EUR în 2029. Aceasta reprezintă aproximativ 5% creștere anuală. Producțiile locale joacă un rol esențial, așa cum s-a văzut în cazul Buzz House The Movie, care a obținut rezultate remarcabile la box office. În 2024, cinematografele au lansat 228 de filme, comparativ cu 214 în 2023.

Muzica, radioul și podcasturile urmează un parcurs similar. Acest segment este estimat să crească de la 43 milioane EUR în 2025 la 52 milioane EUR în 2029. Creșterea este de aproximativ 5% pe an. Serviciile de streaming și publicitatea radio generează majoritatea veniturilor, în timp ce festivalurile majore sporesc veniturile din muzica live.

Publicațiile tipărite și digitale rămân stabile pe întreaga perioadă de prognoză. Veniturile se mențin la aproximativ 104 milioane EUR în fiecare an din 2025 până în 2029. Creșterea digitală compensează scăderile din tirajele tipărite, ceea ce menține segmentul echilibrat.

Media din România susține ecosistemul

Sectorul media și divertisment din România se bazează pe o fundație digitală solidă. Serviciile de telecomunicații mobile și fixe formează baza care permite conținutului, platformelor și publicității să funcționeze fără probleme. Pe măsură ce adoptarea 5G se extinde și conectivitatea mobilă se îmbunătățește, serviciile digitale devin mai rapide și mai fiabile în întreaga țară.

Media business to business consolidează această structură prin susținerea cererii pentru informații profesionale și evenimente comerciale specializate. Publicitatea outdoor evoluează în paralel cu aceste schimbări, deoarece ecranele digitale înlocuiesc treptat afișajele tradiționale și creează spații dinamice pentru branduri.

Toate părțile sectorului operează într-un sistem conectat. Rețelele de telecomunicații permit streamingul și jocurile, publicitatea finanțează crearea de conținut, iar serviciile pe bază de abonament susțin creșterea pe termen lung a platformelor. Împreună, aceste elemente modelează o economie media stabilă și în continuă avansare în România.