Performanțe remarcabile ale tinerilor karatiști de la SCM Zalău

Performanțe extraordinare pentru sportivii de la SCM Zalău, care au impresionat la etapa zonală a Campionatul Național de Karate Tradițional pentru Copii, desfășurată weekendul trecut la Zalău, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău.
Karatiștii clubului antrenați de Călin Marincaș au avut o evoluție excelentă la categoriile de vârstă 6–13 ani, reușind să cucerească nu mai puțin de: 25 locuri I, 9 locuri II și 12 locuri III.
Totodată, 20 de sportivi s-au calificat pentru Finala Campionatului Național de Karate Tradițional.
Rezultatele complete:
Marincaş Carla:
– locul 2 kata individual
– locul 2 kumite individual
– locul 1 kata echipe
– locul 1 enbu mixt
Savin Eliza:
– locul 3 kata individual
– locul 3 kumite individual
– locul 1 kata echipe
– locul 3 enbu mixt
Negrean Daria:
– locul 3 kumite individual
– locul 1 kata echipe
– locul 2 enbu mixt
Mocănița Denis:
– locul 1 kata individual
Bîrsan Emma:
– locul 2 kata individual
Negrean Darius:
– locul 2 kata individual
– locul 1 kata echipe
– locul 2 enbu mixt
Brudașcă Sebastian:
– locul 3 kata individual
– locul 1 kumite individual
– locul 1 kata echipe
– locul 3 enbu mixt
Erdei Victor:
– locul 1 kata individual
– locul 1 kumite individual
– locul 1 kata echipe
– locul 1 enbu mixt
Ciorba Tania:
– locul 1 kata individual
– locul 1 kata echipe
Markus Pop Irina:
– locul 2 kata individual
– locul 1 kata echipe
Borz Andreea:
– locul 3 kata individual
– locul 1 kata echipe
Marincaș Cezara:
– locul 1 kata individual
– locul 1 kumite individual
– locul 1 kata echipe
Seres Iris:
– locul 3 kata individual
– locul 3 kumite individual
– locul 1 enbu mixt
– locul 1 kata echipe
Pup Elena:
– locul 2 kata individual
– locul 2 kumite individual
– locul 1 kata echipe
Ursaciuc Eleni:
– locul 3 kumite individual
Jeler David:
– locul 1 enbu mixt
Negrean Ianis:
– locul 1 kumite individual
Solomonean Damian:
– locul 3 kumite individual
Torgie Eduard:
– locul 3 kumite individual
Lucaciu Vlad:
– locul 1 kumite individual
Performanțe remarcabile, pentru care copiii și antrenorii zălăuani merită felicitări pentru tenacitate și spirit de luptă!