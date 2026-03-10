Performanțe remarcabile ale tinerilor karatiști de la SCM Zalău

Performanțe extraordinare pentru sportivii de la SCM Zalău, care au impresionat la etapa zonală a Campionatul Național de Karate Tradițional pentru Copii, desfășurată weekendul trecut la Zalău, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău.

Karatiștii clubului antrenați de Călin Marincaș au avut o evoluție excelentă la categoriile de vârstă 6–13 ani, reușind să cucerească nu mai puțin de: 25 locuri I, 9 locuri II și 12 locuri III.

Totodată, 20 de sportivi s-au calificat pentru Finala Campionatului Național de Karate Tradițional.

Rezultatele complete:

Marincaş Carla: – locul 2 kata individual – locul 2 kumite individual – locul 1 kata echipe – locul 1 enbu mixt

Savin Eliza: – locul 3 kata individual – locul 3 kumite individual – locul 1 kata echipe – locul 3 enbu mixt

Negrean Daria: – locul 3 kumite individual – locul 1 kata echipe – locul 2 enbu mixt

Mocănița Denis: – locul 1 kata individual

Bîrsan Emma: – locul 2 kata individual

Negrean Darius: – locul 2 kata individual – locul 1 kata echipe – locul 2 enbu mixt

Brudașcă Sebastian: – locul 3 kata individual – locul 1 kumite individual – locul 1 kata echipe – locul 3 enbu mixt

Erdei Victor: – locul 1 kata individual – locul 1 kumite individual – locul 1 kata echipe – locul 1 enbu mixt

Ciorba Tania: – locul 1 kata individual – locul 1 kata echipe

Markus Pop Irina: – locul 2 kata individual – locul 1 kata echipe

Borz Andreea: – locul 3 kata individual – locul 1 kata echipe

Marincaș Cezara: – locul 1 kata individual – locul 1 kumite individual – locul 1 kata echipe

Seres Iris: – locul 3 kata individual – locul 3 kumite individual – locul 1 enbu mixt – locul 1 kata echipe

Pup Elena: – locul 2 kata individual – locul 2 kumite individual – locul 1 kata echipe

Ursaciuc Eleni: – locul 3 kumite individual

Jeler David: – locul 1 enbu mixt

Negrean Ianis: – locul 1 kumite individual

Solomonean Damian: – locul 3 kumite individual

Torgie Eduard: – locul 3 kumite individual

Lucaciu Vlad: – locul 1 kumite individual

Performanțe remarcabile, pentru care copiii și antrenorii zălăuani merită felicitări pentru tenacitate și spirit de luptă!