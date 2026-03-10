Cioban găsit fără suflare pe un câmp

Un cioban a fost găsit fără suflare pe un câmp din localitatea sălăjeană Recea. Sâmbătă seara, în data de 7 martie, polițiștii din Crasna au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a găsit trupul neînsuflețit al acestuia.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat cadavrul unui bărbat de 52 de ani, din localitatea Recea, care lucra ca cioban la stâna apelantului.

Din primele verificări efectuate, nu există suspiciuni cu privire la decesul acestuia, după cum precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Cauza probabilă a decesului ar fi un infarct.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Sălaj, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, iar cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști.