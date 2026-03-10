Controale de amploare în trafic. Polițiștii au întocmit trei dosare penale

Polițiștii sălăjeni au acționat pe șosele din județul Sălaj pentru depistarea șoferilor care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice ori drogurilor.

La sfârșitul săptămânii trecute, în perioada 6-8 martie, oamenii legii au oprit pentru controale și au efectuat aproape 800 de testări cu aparatele alcooltest din dotare.

Scopul principal al acțiunii l-a reprezentat depistarea șoferilor care se urcă la volan deși se află sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise.

În urma activităților desfășurate, au fost opriți pentru control și testați cu aparatul alcooltest 771 de conducători de autovehicule.

Cinci șoferi, prinși cu mâța-n sac

Potrivit autorităților, rezultatele a cinci conducători auto au fost pozitive pentru consumul de alcool. Dintre aceștia, testările a doi conducători au indicat o valoare sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care oamenii legii le-au reținut permisele, în timp ce trei au avut o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au deschis pe numele lor dosare penale și efectuează cercetări.

Testele pentru droguri, negative

Pe linia depistării consumului de substanțe interzise, au fost testate 19 persoane, toate rezultatele fiind negative.

„Acțiunile se vor menține și în perioada următoare, polițiștii rutieri continuând să acționeze pentru prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea siguranței tuturor participanților la trafic”, după cum precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.