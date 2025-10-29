Performanță remarcabilă pentru CS Nautica Porolissum: 39 de medalii câștigate!

În perioada 24-26 octombrie 2025, Clubul Sportiv Nautica Porolissum a participat la un prestigios concurs internațional de natație, care a reunit peste 25 de cluburi din România, Ucraina și Ungaria. Evenimentul a adus la start numeroși sportivi de top, iar tinerii înotători din Sălaj au reușit o performanță de excepție, demonstrând ambiție, talent și determinare.

Deși clubul se antrenează într-un bazin de doar 14 metri și face naveta săptămânal la Marghita pentru antrenamente într-un bazin semiolimpic, rezultatele au fost remarcabile: 39 de medalii cucerite, cinci locuri 4 foarte aproape de podium și timpi personali îmbunătățiți pentru toți sportivii participanți.

Datorită acestor rezultate, CS Nautica Porolissum s-a clasat pe locul 9 din peste 25 în clasamentul general, o reușită impresionantă ținând cont de nivelul competiției și de resursele limitate ale clubului.

Rezultatele sportivilor Nautica Porolissum

• Erik Zagor (8 ani) – locul 2 la 50 m fluture (47 secunde) și locul 3 la 50 m liber (42 secunde);

• Pușcaș Sorana (9 ani) – locul 2 la 100 m spate (1’27’’) și locul 3 la 50 m spate (42 secunde);

• Anastasia Ioja (7 ani) – dublă campioană: locul 1 la 50 m liber (45’’) și locul 1 la 100 m liber (1’43’’);

• Crișan Ștefan (10 ani) – locul 1 la 50 m fluture (37’’) și locul 3 la 50 m liber (34’’);

• Mihnea Peștean (12 ani) – evoluții solide la 50 m bras (48’’) și 100 m bras (1’40’’);

• Cezar Lavița (8 ani) – locul 2 la 100 m liber (1’30’’) și locul 2 la 100 m fluture (1’50’’);

• Sabou Remes Sonia (9 ani) – o participare curajoasă la 400 m liber (7’01’’).

Un club tânăr, dar plin de ambiție

Clubul Sportiv Nautica Porolissum, înființat în urmă cu doar doi ani în urmă de antrenorul Miron Radu, este singurul club de natație din județul Sălaj. În acest scurt timp, a reușit să formeze o echipă de copii pasionați, care, prin muncă și perseverență, reușesc să concureze de la egal la egal cu cluburi mari din țară și străinătate.

„Suntem mândri de acești sportivi minunați. Rezultatele lor demonstrează că, indiferent de condiții, pasiunea și disciplina aduc mereu performanță. Fiecare medalie reprezintă o victorie a efortului colectiv”, a declarat antrenorul Miron Radu.

Până la finalul anului, înotătorii clubului vor participa la două competiții importante, la Cluj-Napoca și Nyíregyháza (Ungaria), unde își propun să confirme din nou progresul și potențialul lor extraordinar.

M. S.