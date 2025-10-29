După două milioane de kilometri în căutarea adevărului, fostul muzician rock Klaus Kenneth vine la Zalău

Episcopia Sălajului și Asociația Tinerilor Ortodocși din Sălaj organizează miercuri, 5 noiembrie, la Zalău, un eveniment inedit datorită lui Klaus Kenneth, invitatul întâlnirii. „Puțini oameni au trăit o căutare a adevărului atât de intensă, zbuciumată și totodată plină de lumină precum Klaus Kenneth. După o viață de rătăciri prin peste două milioane de kilometri de drumuri ale lumii — din Europa până în India, din America Latină până în Tibet — el a descoperit că adevărul nu se găsește în locuri îndepărtate, ci în întâlnirea personală cu Dumnezeu cel viu. Fost muzician rock, profesor și traducător, Klaus Kenneth a trecut prin experiențe-limită: apropierea de mișcările orientale, misticismul New Age, dar și deznădejdea profundă a omului modern. Toate acestea l-au condus în cele din urmă spre credința ortodoxă, unde a găsit sensul, iubirea și pacea pe care le căuta dintotdeauna. Ucenic al Sfântului Sofronie de la Essex, marele părinte duhovnicesc al secolului XX, Klaus Kenneth mărturisește prin întreaga sa viață puterea transformatoare a harului și a întâlnirii vii cu Hristos”, se arată în prezentarea evenimentului. În scrierile și conferințele sale, el vorbește cu sinceritate, umor și profunzime despre căutările omului contemporan și despre drumul de la rătăcire la adevăr. Astăzi, este cunoscut în întreaga lume prin cartea sa devenită simbol – „Două milioane de kilometri în căutarea adevărului” – și prin mărturia sa care inspiră mii de oameni să redescopere credința, nădejdea și iubirea adevărată. Va fi o seară care promite să fie una de întâlnire autentică, inspirație și lumină.

