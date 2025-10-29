Numărul ordinelor de protecție a crescut la nivelul județului în acest an

Bilanțul acțiunilor și activităților polițiștilor sălăjeni în primele nouă luni ale acestui an implică o atenție sporită în ceea ce privește fenomenului violenței domestice.

Cât despre abaterile sălăjenilor, de la începutul lunii ianuarie și până în prezent, la nivelul județului Sălaj au fost sesizate 299 de infracțiuni.

În raport cu perioada similară din anul precedent, când un număr de 400 de astfel de fapte au fost înregistrate și intrate în vizorul oamenilor legii, datele arată o scădere de peste 25%, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Mai multe ordine de protecție

Cu toate acestea, de la începutul anului și până în acest moment, la nivel județean au fost emise 109 ordine de protecție provizorii, cu 30 mai multe spre deosebire de perioada similară a anului trecut. Dintre acestea, 45 au fost transformate în ordine de protecție definitive.

Mai mult, în perioada analizată, polițiștii sălăjeni au dispus montarea a 36 de dispozitive electronice de monitorizare, destinate supravegherii agresorilor prin intermediul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (SIME).