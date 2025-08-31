Paula Todoran, pe podium la Campionatul Mondial de Alergare Montană

Zilele acestea s-a desfășurat Campionatul Mondial de Alergare Montană, master, la Meduno, în Italia. Sălăjeanca Paula Todoran a obținut la această competiție rezultate deosebite.

Vineri a participat la cursa de 5 km vertical, cu diferența de nivel 800 m – competiție pe care a terminat-o pe locul 4 la general și locul 3 la categoria ei de vârstă. Duminică a participat la cursa de 14 km, cu diferența de nivel 735 m, cursa pe care a terminat-o pe locul 2 la general și tot locul 2 la categoria ei de vârstă. Prima cursă, cea de 5 km, a terminat-o în 00:42:33, iar cea de duminică în 01:17:07.

Felicitări, Paula Todoran!