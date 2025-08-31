Micii artiști au fost premiați de Zilele Zalăului

În cadrul Zilelor Municipiului Zalău, Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură i-au premiat pe micii artiști ai Cercului de pictură Zalău-ART, coordonat de prof. Dumitru Costalaș.
Din cauza condițiilor meteo, premierea s-a desfășurat la Casa Municipală de Cultură Zalău, însă atmosfera a fost una deosebită, plină de emoție și bucurie. Primarul Municipiului Zalău, Florin Florian, a fost prezent la eveniment, felicitându-i pe copii pentru talentul și creativitatea lor.
Evenimentul a fost completat de momente artistice susținute de tinerele talente, membre ale Ansamblului Folcloric “Columna”: Irina Bălănean și Sorana Cosma.
M. S.