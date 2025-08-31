Guvernul majorează plafonul de scutire de TVA pentru firmele mici la 395.000 lei, începând cu data de 1 septembrie 2025

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de modificare a Codului fiscal prin care plafonul naţional de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va creşte, începând cu 1 septembrie 2025, de la 300.000 de lei la 395.000 de lei.

Astfel, firmele cu o cifră de afaceri sub 395.000 de lei vor putea beneficia de regimul special de scutire de TVA, inclusiv în alte state membre UE, dacă veniturile lor nu depăşesc plafonul european de 100.000 de euro şi dacă respectă limitele de scutire din statele în care aplică această facilitate. Acest regim presupune că întreprinderile nu colectează TVA pentru bunuri şi servicii, dar nici nu pot deduce TVA-ul aferent achiziţiilor.

Executivul precizează că România transpune în legislaţia naţională Directiva UE 2020/285, care reglementează posibilitatea aplicării regimului special de scutire şi în alte state membre decât cel de stabilire.

Pentru firmele care au depăşit plafonul de 300.000 de lei în august 2025, dar nu şi pe cel de 395.000 de lei, obligaţia de înregistrare în scopuri de TVA apare doar în momentul depăşirii noului prag. În schimb, dacă au fost depăşite ambele plafoane, înregistrarea trebuie solicitată până la 10 septembrie 2025, cu aplicarea regimului normal de taxare de la această dată.

De asemenea, firmele care erau deja înregistrate în scopuri de TVA până la 1 septembrie 2025 pot cere radierea din evidenţele ANAF pentru a aplica regimul de scutire, cu condiţia să nu fi depăşit plafonul de 300.000 de lei în 2024 şi nici noul plafon de 395.000 de lei până la momentul solicitării. Cererile de scoatere din evidenţă vor putea fi depuse între 1 şi 10 ale fiecărei luni, în funcţie de perioada fiscală aplicată, iar decizia de anulare va produce efecte de la data comunicării.

Totodată, Ordonanţa transpune şi noile prevederi europene privind cotele de TVA aplicabile serviciilor electronice sau evenimentelor cu participare virtuală, astfel încât impozitarea să se facă în statul membru de consum, adică acolo unde este stabilit clientul.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro