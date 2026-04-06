Meci disputat cu Dunărea Brăila

În etapa a XIX-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut sâmbătă pe teren propriu cu Dunărea Brăila, scor 30 – 33. Pentru zălăuance au marcat Alexia Niță 5 goluri, Bălan 4, Sava 4, Jlezi 6, Aya 4, Năstase 1, Iordache 1.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- CSM Tg. Jiu – CSM Slatina 26 – 29
- CSM Galați – Rapid 22 – 34
- Minaur Baia Mare – SCM Rm. Vâlcea 25 – 33
- Corona Brașov – CSM București 29 – 36
- Gloria Bistrița – CSM Craiova 35 – 28
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 4 puncte.
