Sunt pregătite lucrările de construcție a secțiunii de autostradă Poarta Sălajului – Zalău

Firma care execută lucrările de construcție a autostrăzii și a tunelului rutier Subsecțiunea 3B3: Poarta Sălajului-Zalău, inclusiv Tunel rutier la profil de autostradă în zona Meseș și Subsecțiunea 3B4: Zalău – Nușfalău, a început pregătirea terenului. Lucrările constau în trasare, curățare și eliminare a vegetației, îndepărtarea solului fertil, îndreptare și nivelare, săpare de șanțuri, precum și alte lucrări necesare pentru viitoarele drumuri tehnologice, în interiorul culoarului de expropriere. Constructorul informează că accesul către amplasament se va face din drumurile publice, aferente culoarului expropriat pentru construcția autostrăzii.