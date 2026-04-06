Site-ul la control (IV)

În era digitală, site-urile instituțiilor publice au devenit principalul canal de comunicare între administrație și cetățeni. Prin intermediul acestora, cetățenii pot afla informații utile despre servicii, programe, proiecte sau decizii administrative, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediile instituțiilor.

Un site oficial al unei instituții publice trebuie să fie clar structurat, ușor de accesat și actualizat constant. În general, aceste platforme includ secțiuni dedicate anunțurilor publice, comunicatelor de presă, legislației, programului de lucru, dar și informațiilor despre conducerea instituției. De asemenea, multe site-uri oferă formulare online sau posibilitatea de a descărca documente necesare pentru diverse solicitări.

Un alt element important îl reprezintă transparența. Publicarea bugetelor, a proiectelor aflate în dezbatere publică sau a rapoartelor de activitate contribuie la consolidarea încrederii dintre cetățeni și instituțiile statului. Astfel, site-urile devin nu doar surse de informare, ci și instrumente prin care administrația își demonstrează deschiderea față de comunitate.

Ne propunem un serial în care să analizăm succint siteurile din județ și să tragem un semnal de alarmă acolo unde lucrurile lasă de dorit.

6. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj – https://djstsalaj.ro/

Aici e dezastru! Site-ul nu funcționează!

7. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Zalău – https://mihai-viteazul.ro/

La început am găsit informații interesante și actualizate: condiții de ocupare a catedrelor, componența Consiliului de Administrație sau lista cu elevii admiși la Școala Profesională. Dar au venit și surprizele neplăcute. Oferta educațională e din 2021, lista claselor nu a mai fost actualizată din 2022, iar galeria video e din 2020. Lista de achiziții e din 2018, Planul Managerial din 2024, Raportul de analiză din 2023.

Site-ul are și reclamă, deci e posibil să producă venituri. Venituri ce ar putea fi folosite pentru actualizare.

8. Școala „Silvania” Șimleu Silvaniei – www.scoalasilvania.ro

Și aici am găsit la început lucruri interesante. Un frumos istoric al școlii, structura anului școlar și regulamentele școlii. Din păcate, foarte multe secțiuni sunt inactive (programele educaționale, elevi, părinți). E păcat, fiindcă site-ul arată bine.

M. S.

