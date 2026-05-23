Tratamente la livada de pruni

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Polystigma rubrum (pătarea roșie a frunzelor de prun), Corineum beijerinckii (ciuruirea frunzelor) și dăunători: Laspeyresia funebrana (Gen. I, viermele prunelor).

Polystigma rubrum (pătarea roșie a frunzelor de prun) – ciuperca iernează sub forma de peritecii. Infecțiile primare sunt făcute de ascosporii formați primăvara, care în condiții de umiditate, sunt proiectați afară din asce și ajung pe frunze. În timpul vegetației, după apariția infecțiilor primare, ciuperca se răspândește prin picnosporii antrenați de insecte și apă de ploaie, de pe frunzele bolnave pe cele sănătoase. Pe frunze, se constată pete inelare izolate sau unite, fără un contur delimitat. La unele soiuri, aceste pete au o culoare verde- gălbuie, la altele au o culoare galbenă- arămie. La atacuri puternice, frunzele soiurilor sensibile pot fi acoperite complet cu pete roșii acestea putând cădea în masă, maturizarea fructelor și a lemnului având de suferit, fiind împiedicată și diferențierea mugurilor floriferi, cu repercursiuni asupra producției din anul următor.

Corineum beijerinckii (ciuruirea frunzelor) – ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de miceliu în mugurii sau scoarța ramurilor atacate. Infecțiile sunt favorizate de prezența leziunilor pe scoarța ramurilor. Atacul se manifestă pe lăstarii tineri, frunze și fruct Pe lăstarii verzi, în jurul mugurilor, scoarța se brunifică, crapă și apar ușoare ulceratii ce fac ca mugurii să se usuce. Uneori ramurile tinere se deformează, apar umflături, ulcerații, cancere deschise prin care se produc scurgeri abundente de gome. Atacul pe lăstari este foarte periculos, întrucat duce la uscarea și degarnisirea pomilor.

Laspeyresia funebrana (Gen. I, viermele prunelor) – dăunătorul are două generații pe an. Iernează în stadiul de larvă într-un cocon mătăsos, sub scoarța exfoliată a pomilor, sau pe sub frunzele căzute. Transformarea larvelor în pupe are loc primăvara, când temperatura medie zilnică depășeste 9ºC. Stadiul de pupă durează 12-18 zile. Zborul adulților se eșalonează timp de 3-4 săptămâni și este nocturn, Împerecherea are loc la 2-5 zile de la data primei apariții. Ouăle sunt depuse pe fructele în formare, pe partea inferioară, în cele mai multe cazuri, spre bază, aproape de peduncul sau spre vârf. Incubația durează 9-18 zile, în funcție de condițiile climatice. După apariție, larvele rod galerii în pulpa fructelor tinere, acestea având aspect de caverne. Când atacul are loc la suprafața pulpei, apar secreții de clei. Fructele tinere atacate se opresc din creștere, apoi cad. O singură larvă poate distruge 3-4 fructe

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare Tr.1, Tr.2 la specia Prun, în livezile unde s-au realizat următoarele condiții : depunerea pontei.

Tr.1: în perioada 26.05. – 29.05. 2026 cu:

1. Karate Zeon – 0,015% + Captan 80 WDG – 0,15% sau

2. Coragen – 100 ml/ha + Signum – 0,5 kg/ha sau

3. Jackpot 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + Libreto – 0,8 l/ha sau

4. Laser 240 SC – 0,6 l/ha + Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha sau

5. Traper – 0,6 l/ha + Javise 50 WG (Top Sen Extra – a doua denumire comercială) – 0,5 kg/ha sau

6. Exirel – 0,5 – 0,9 l/ha + Folicur Solo – 0,75 l/ha sau

7. Deltagri – 0,25 – 0,3 l/ha + Botrefin – 0,8-1 kg/ha .

În livezile unde G.A. (gradul de atac) al păduchelui cenușiu al prunului este mai mare de 15% frunze atacate, pentru combatere, se recomandă utilizarea produsului:

Teppeki (Afinto) – 0,012% – 0,014% sau

Floniki – 0,012 – 0,014 % (0,12-0,14 kg/ha)

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tr.2 : se repetă la 8 – 9 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 – 22ºC sau au urmat imediat ploi care au spălat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament (dar fără ploi), intervalul dintre cele două tratamente va fi mai aproape de 15 zile.

Măsuri alternative de combatere: folosirea capcanelor cu feromoni atra FUN.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

