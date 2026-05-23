Sute de copii au alergat în parcul din Brădet

Aproximativ 400 de elevi și 50 de cadre didactice au participat, vineri, în mijlocul naturii, la un proiect interjudețean de excepție dedicat promovării valorilor olimpismului prin educație și mișcare. Desfășurat în parcul din Brădet, evenimentul a fost organizat de Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău și s-a bucurat de sprijinul financiar al Consiliului Județean Sălaj. Copiii s-au întrecut la cros, s-au bucurat de natură și au demonstrat ce înseamnă cu adevărat excelența, respectul și prietenia. Prezent la deschiderea evenimentului, vicepreședintele CJ Sălaj, Ioan-Adrian Crișan, a felicitat organizatorii și i-a încurajat pe tineri să păstreze viu spiritul de fair-play și determinarea pe care le-au arătat în cadrul evenimentului.

