Mai vin și înfrângeri

Magazin Salajean
După ce zilele trecute voleibaliștii zălăuani au cedat în fața celor de la Voley Nafels în CEV Challenge Cup, a urmat derbyul cu Dinamo de pe teren propriu. Gazdele au pierdut cu 2–3 (22–25, 15–25, 25–18, 25–19, 10–15), după un meci spectaculos, de mare luptă.
În celelalte partide s-au înregistrat următoarele rezultate:
* Unirea Dej – Corona Brașov 1 – 3
* CSM București – Steaua 0 – 3
* Știința Baia Mare – Arcada Galați 0 – 3
În clasament conduce Steaua cu 34 de puncte, urmată de Arcada Galați cu 31 de puncte și SCM Zalău cu 30 de puncte.

One Thought to “Mai vin și înfrângeri”

  1. Mai vin și înfrângeri - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    25 ianuarie 2026 at 09:05

    […] – 3 În clasament conduce Steaua cu 34 de puncte, urmată de Arcada… Articolul Mai vin și înfrângeri apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment