Mai vin și înfrângeri

După ce zilele trecute voleibaliștii zălăuani au cedat în fața celor de la Voley Nafels în CEV Challenge Cup, a urmat derbyul cu Dinamo de pe teren propriu. Gazdele au pierdut cu 2–3 (22–25, 15–25, 25–18, 25–19, 10–15), după un meci spectaculos, de mare luptă.
În celelalte partide s-au înregistrat următoarele rezultate:
* Unirea Dej – Corona Brașov 1 – 3
* CSM București – Steaua 0 – 3
* Știința Baia Mare – Arcada Galați 0 – 3
În clasament conduce Steaua cu 34 de puncte, urmată de Arcada Galați cu 31 de puncte și SCM Zalău cu 30 de puncte.
