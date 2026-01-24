Aproape în comă alcoolică, la volan

Polițiștii din cadrul Secției 7 Cluj-Napoca au depistat vineri, în jurul orei 20, un bărbat de 51 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism pe strada Aurel Vlaicu, aflându-se sub influența alcoolului. La fața locului a fost solicitat un echipaj de la Biroul Rutier, care a efectuat testarea cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, însă a refuzat recoltarea acestora. Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la recoltarea de mostre biologice.

M. S.