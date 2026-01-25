Incendiu de porporții în Aghireș. O pensiune a luat foc

Incediu de proporții în satul Aghireș. În urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, la ora 3:36, a fost anunțată producerea unui incendiu la o pensiune agroturistică din localitatea Aghireș. La intervenție au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autocisternă, precum și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău, alături de o autocisternă din cadrul Secției de Pompieri Șimleu Silvaniei. În sprijin au acționat și pompierii din cadrul SVSU Crasna, cu o autospecială de stingere.

Ajunse la locul evenimentului, echipajele operative au constatat că incendiul se manifesta în interiorul podului și la mansarda pensiunii, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând posibilitatea propagării la etajele inferioare și la clădirea învecinată, cu destinația complex de agrement. Din interior s-au autoevacuat două persoane, membri ai familiei proprietarului, la momentul producerii incendiului nefiind persoane cazate în pensiune. În urma incendiului au ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 300 mp, uscătoria, mansarda și podul construcției, fiind afectate și camerele de cazare de la parter, precum și restaurantul și sala de mese de la demisol.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost de natură electrică.