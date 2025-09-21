Mădălina Ciuma, din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului

Campionatul Național Feminin la Box s-a desfășurat la Eforie Nord, în perioada 15 – 21 septembrie. ACS Ringul Sălăjean Zalău a obținut un titlu de vicecampioană națională de tineret prin Tatu Emilia și titlul de campioana națională la seniori prin Ciuma Mădălina. Pugilista zălăuana învinge pentru a treia oară în acest an pe Cimpoieru Maria, sportivă cu șase titluri naționale și trei medalii europene.

Până la marea finala, Mădălina Ciuma și-a învins adversarele prin inferioritate în prima repriză. În acest an, Mădălina a fost convocată la lotul național, după câștigarea Cupei României în luna iunie. Sportiva mai are în palmares patru titluri de campioană națională și trei Cupe ale României.

„Mulțumim Consiliului Județean Sălaj pentru susținerea activității de performanță si sponsorilor – Gresie Rectificată Porțelanată, Prosseco & Wine și Automobile Auto Dan. Felicitări Mădălina, pe lângă locul de muncă, reușești în mod repetat să demonstrezi că ești cea mai bună sportivă din România la categoria ta”, ne-a declarat antrenorul Adrian Popuțea.

