Cele mai căutate joburi din ţara noastră în 2025

Peste 24 milioane de căutări au fost făcute, anul acesta, pe eJobs.ro, după cuvinte cheie, în funcţie de interesele concrete de angajare ale candidaţilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Cele mai multe căutări, respectiv 1,35 de milioane, au fost făcute pentru jobul de şofer, atenţia candidaţilor mergând în special către poziţiile de şofer de categoria B, şofer de distribuţie sau şofer de tir. Cu toate că este, de departe, lider de categorie, se află în scădere cu 14,9% faţă de anul trecut. Poziţia respectivă este, în fiecare an, în primele trei cele mai căutate joburi din platformă, este precizat în comunicat.

Potrivit sursei amintite, cuvântul cheie „contabil” a fost al doilea cel mai căutat, de la începutul anului şi până acum, cu 681.000 de interogări în platformă. În acest caz, însă, creşterea este considerabilă faţă de 2024, respectiv 51,8%. Tot cu un procent de creştere, dar mai mic (19%) se află şi căutările pentru poziţia de asistent medical, poziţie pentru care candidaţii au făcut 626.000 de interogări. Aproape 534.000 de căutări au apărut pentru job-urile disponibile în call – centere, interesul candidaţilor mergând aproape în exclusivitate către poziţiile de operator call – center. De altfel, sectorul de call-center / BPO s-a aflat şi anul acesta în topul celor mai mari angajatori, în funcţie de numărul de locuri de muncă scoase în piaţă, dar şi una dintre primele opţiuni ale tinerilor aflaţi la început de carieră, cu experienţă minimă sau aflaţi chiar la prima angajare. 37.000 de joburi în acest sector au fost disponibile de la începutul anului şi până acum, fiind al doilea cel mai mare generator de locuri de muncă noi, după retail.

Un alt cuvânt cheie care a generat un număr mare de căutări în 2025 (530.000), mai este precizat în comunicat, este „inginer”, iar Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, a spus despre acest lucru că: „În creştere cu 55% faţă de anul trecut, această poziţie a apărut frecvent în interogările făcute de candidaţi, chiar dacă este cunoscut faptul că reprezintă o nişă pe care şi angajatorii o caută intens. Alături de muncitorii calificaţi au fost categoria pentru care încă vedem un deficit în piaţă şi pentru care au existat oferte numeroase de angajare, indiferent de contextul economic pe care l-am traversat. Cei care au vrut să îşi schimbe locul de muncă au reuşit să facă asta relativ uşor, iar salariile au rămas competitive.”

Joburile remote, mai este transmis în comunicat, rămân şi în 2025 pe radarul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, în creştere chiar cu 48% comparativ cu anul trecut. Astfel, cuvintele cheie „remote” sau „acasă” au fost folosite de 244.000 de ori de către cei aflaţi în prospectarea ofertei de joburi. Pe de altă parte, numărul de joburi remote înregistrează o scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi acum mai reprezintă doar 3,6% din numărul total de locuri de muncă scoase în piaţă anul acesta.

De la începutul anului şi până acum, în sectoarele pentru care s-au efectuat cele mai multe interogări în site, au fost postate 121.000 de joburi. Pentru industria de transport, au fost disponibile aproape 27.000 de poziţii, pentru call-center / BPO 37.000, pentru sectorul medical 14.000, pentru servicii financiare 18.000, iar pentru remote aproape 10.000 de joburi, a mai comunicat sursa citată.

Potrivit datelor Salario, mai este transmis în comunicat, salariul mediu net al celor sunt angajaţi ca şoferi variază între 4.700 de lei şi peste 12.000 de lei, dacă vorbim despre şoferi de tir care operează curse internaţionale. Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call-center de 3.900. Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună, în timp ce un inginer porneşte de la un salariu de 6.000 de lei şi poate ajunge până la 15.000 de lei, în funcţie de specializarea pe care o are şi nivelul de senioritate. Aceste medii salariale reflectă datele din toate judeţele ţării şi toate nivelurile de experienţă.

