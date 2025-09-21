Sălajul acum o sută de ani (XXVIII)

* La Șimleu ia ființă Reuniunea comercianților, industriașilor și meseriașilor români din județul Sălaj. O nouă organizație pe criterii etnice.

* După eșecul de la alegerile pentru Camera Agricolă, se clatină scaunul prefectului Domșa. Și atunci totul era politic.

* Se pun în circulație noile bancnote de 500 de lei. De data aceasta, nicio personalitate pe bancnotă.

* Firma lui Vaida Marin din Boian dă faliment. Executorii scot totul la vânzare. Și casa lui Oșan George din Șimleu e scoasă la mezat. Nu și-a plătit taxele.

* Căminul de ucenici din Zălau primește de la minister suma de 200.000 de lei. Să fie primiți!

* Nicodim Cristea, primarul Zălaului, este ales în conducerea Comitetului Uniunii Orașelor din România.

* La Cooperativa Albina din Zălau a venit marfă nouă: văpsele diferite, cămeși albe și colorate pentru domni, gulere indispenzabile, plastroane și mantale de ploaie.

