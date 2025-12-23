Polițiștii au confiscat mii de petarde. Urmează dosarele penale

În cadrul acțiunii „PIROTEHNIC 2025–2026”, polițiștii din Zalău, Hereclean și Șamșud au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în domeniul articolelor pirotehnice.

Au fost identificate trei persoane din Hereclean și Șamșud, care ar fi deținut articole pirotehnice fără drept. Cu această ocazie, polițiștii au indisponibilizat peste 2.400 de articole pirotehnice din diferite categorii, constând în materiale pirotehnice de tip baterii și petarde, precum și numeroase cutii de articole pirotehnice cu unul sau mai multe focuri.

De asemenea, polițiștii zălăuani au depistat pe o stradă din municipiul Zalău un tânăr de 23 de ani, din localitate, care avea asupra sa 85 de articole pirotehnice din categoriile P1 și T1, a căror deținere este interzisă. Articolele pirotehnice au fost ridicate în vederea indisponibilizării.

În toate cauzele au fost întocmite dosare penale, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reamintește cetățenilor că respectarea legislației în domeniul articolelor pirotehnice este esențială pentru siguranța publică și pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecințe grave.

