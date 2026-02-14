Înfrângere la Brașov

SCM Zalău a pierdut cu 1-3 (26-25, 22-25, 20-25, 22-25), în deplasare la Corona Brașov, într-un joc din etapa a 17-a a diviziei A1 la volei masculin.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

– Unirea Dej – Știința Baia Mare 3 – 0

– Steaua – Arcada Galați 3 – 1

Sălăjenii se află în clasament pe locul 4, cu 32 de puncte.

M. S.