SCM Zalău a pierdut cu 1-3 (26-25, 22-25, 20-25, 22-25), în deplasare la Corona Brașov, într-un joc din etapa a 17-a a diviziei A1 la volei masculin.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Unirea Dej – Știința Baia Mare 3 – 0
– Steaua – Arcada Galați 3 – 1
Sălăjenii se află în clasament pe locul 4, cu 32 de puncte.
M. S.
One Thought to “Înfrângere la Brașov”
[…] 1 Sălăjenii se află în clasament pe locul 4, cu 32 de puncte. M. S. Articolul Înfrângere la Brașov apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]