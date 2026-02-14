Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding

Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro, potrivit DPA.

Vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri, notează Reuters.

„Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale”, a declarat CEO-ul Alexandre Bompard într-un comunicat de presă transmis de AFP. Cele mai mari pieţe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franţa, Brazilia şi Spania.

Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026, scrie DPA. Realizarea acestei operaţiuni trebuie să obţină autorizaţiile de reglementare necesare, conform Reuters.

Pavăl Holding este vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului, transmite AFP.

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount), scrie DPA. Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului, potrivit Reuters.

Cu exact un an în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunţa o revizuire strategică a portofoliului de activităţi al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare şi filiale, începând cu cele situate în ţări care au devenit mai puţin strategice pentru grup, conform AFP.

„Cesiunea Carrefour România confirmă progresul bun al revizuirii portofoliului iniţiată în 2025. După schimbările majore realizate în ultimele douăsprezece luni, în special răscumpărarea acţiunilor minoritare ale Carrefour Brazilia şi vânzarea Carrefour Italia, Grupul îşi continuă transformarea şi reorientarea către cele trei ţări principale. În acest context, miercurea viitoare vom prezenta principalele axe ale noului nostru plan strategic. Aş dori să mulţumesc tuturor colegilor noştri de la Carrefour România pentru devotamentul, profesionalismul şi serviciile pe care le oferă clienţilor noştri, ceea ce a permis construirea unei companii solide. Sunt convins că acordul pe care l-am încheiat cu Pavăl Holding reprezintă o oportunitate excelentă pentru continuarea succesului lor”, a declarat Alexandre Bompard, preşedinte-director general al Carrefour, transmite DPA.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro