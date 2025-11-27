Se fură din casele din Zalău

Joi seara, în urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 39 de ani, din municipiul Zalău, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că la data de 25 noiembrie, la ora 23:15, a intrat într-o casă din Zalău pentru a fura. Bărbatul a fost surprins de proprietarul locuinței, care a coborât de la etaj pentru a verifica zgomotul auzit.

La scurt timp, acesta a fost identificat de un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, fiind preluat și condus la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor.

M. S.