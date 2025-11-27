Noi medalii pentru vinurile de la Fort Silvan Camăr

Crama Fort Silvan a participat la cea de-a XIX-a ediție a Concursului de vinuri din Bazinul Carpatic „Csávossy György”, competiție desfășurată recent în Ungaria. Participanții au trimis la concurs un total de 163 de mostre: 100 de vinuri albe, 55 de vinuri roșii și 8 vinuri rose, care au ilustrat clar diversitatea producției viticole din regiune.

2 medalii de AUR – două vinuri noi din 2025, Fetească Regală și Merlot Rosé și 1 medalie de ARGINT – Fetească Neagră din 2024 au fost soiurile premiate pentru podgoria de la Camăr. Crama Fort Silvan este o investiție de milioane de euro, pasiunea unor oameni cu adevărat implicați în povestea viei și a vinului.

M. S.