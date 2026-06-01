Elevele din Hida au câștigat Olimpiada Națională a Sportului Școlar

În perioada 29–31 mai 2026, la Fetești, județul Ialomița, s-a desfășurat etapa națională a competiției de oină – fete, nivel liceal, din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ).

Echipa Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, reprezentanta județului Sălaj, a avut un parcurs perfect, câștigând toate meciurile disputate și obținând Titlul de Campioană Națională. Echipa a fost coordonată de profesorul Mitrea Ciprian.

La ramura sportivă oină, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida a participat în acest an școlar la 4 faze naționale ONSȘ, obținând: 4 medalii de aur, 4 titluri de Campioni Naționali (la toate categoriile: gimnaziu și liceu, fete și băieți).

O performanță extraordinară: toate cele 4 titluri naționale acordate într-un an școlar la aceeași ramură sportivă au ajuns în același județ – Sălaj! M. S.