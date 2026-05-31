Accident pe șoseaua dintre Zalău și Cluj-Napoca

Un șofer de 73 de ani a fost implicat într-un accident rutier în cursul zilei de duminică. Evenimentul a avut loc pe șoseaua care leagă Zalăul de Cluj-Napoca, mai exact între localitățile Zimbor și Sutor.

Potrivit autorităților, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care, din primele verificări efectuate, au constatat faptul că un autoturism care circula pe DN 1F, condus de bărbatul originar din județul Cluj, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe partea stângă a sensului său de mers.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni, motiv pentru care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier, după cum precizează Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.