HC Zalău rămâne în Liga Florilor

Turneul de menținere/promovare în Liga I la handbal feminin a avut loc în weekend la Brașov, HC Zalău reușind să câștige toate cele trei meciuri disputate (29-28 cu Știința București, 38-24 cu CSM Roman și 31-27 cu CSM Galați). HC Zalău trece cu bine şi de al treilea baraj din ultimii patru ani şi se salvează de la retrogradare.

În celelalte partide ale turneului s-au înregistrat următoarele rezultate:

  • CSM Galați – CSM Roman 28 – 27
  • Știința București – CSM Galați 27 – 24
  • CSM Roman – Știința București 36 – 38
  • Cele 14 cluburi care au dreptul să se înscrie la startul Ligii Florilor, sezonul 2026/27:
    1. Gloria Bistrița
    2. CSM București
    3. Corona Braşov
    4. SCM Rm. Vâlcea
    5. Dunărea Brăila
    6. CSM Slatina
    7. Rapid București
    8. Minaur Baia Mare
    9. SCM Craiova
    10. CSM Târgu Jiu
    11. CSM Iași
    12. CSM Târgu Mureş
    13. HC Zalău
    14. Ştiința București

    M. S.

